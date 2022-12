Ecco il missile balistico intercontinentale russo: supporta testate atomiche e colpisce a 10mila Km

Le forze armate russe hanno caricato un silo con un missile balistico Yars nella regione di Kaluga. L'evento è stato immortalato in un video diffuso dal ministero della Difesa di Mosca in vista della ‘Giornata delle forze missilistiche strategiche’. “L'importanza di questa operazione risiede nel fatto che il missile sarà come previsto in modalità operativa. La madrepatria vedrà un altro esempio di armi missilistiche nucleari che ci consentiranno di risolvere ogni compito a livello strategico”, ha dichiarato il comandante della formazione Kozelski, Alexei Sokolov.