Ecco le immagini della villa sul Bosforo affittata dall'oligarca russo Roman Abramovich

Con l'introduzione delle sanzioni europee contro Mosca e i suoi oligarchi, il multimiliardario russo di madre ucraina, Roman Abramovich, era stato dato per spacciato: “È al verde e gli amici non gli fanno prestito” scriveva la stampa ad aprile 2022. A maggio si è dovuto liberare del Chelsea incassando 5 miliardi di euro da un consorzio statunitense. E ora, a distanza di diversi mesi, si torna a parlare del 56enne, che avrebbe affittato una villa sul Bosforo a Istanbul, pagando 50 mila dollari al mese. È la stampa turca a darne notizia e a girare queste immagini che riprendo villa Feyyaz Tokar. Una notizia a quanto pare confermata da Ulvi Ozcan, presidente dell'associazione degli immobiliaristi turchi.

Abramovich è una figura controversa o almeno non tutti gli credono. L'oligarca ha sempre negato la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin, tanto che il suo nome è stato inserito nella whitelist del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lo ha, addirittura, ingaggiato in occasione delle trattative fallite “sul cessate il fuoco” tra Russia e Ucraina. Eppure l'Europa - e in particolare la Gran Bretagna - continuano a non avere fiducia in lui.

Ma senza calcio non può vivere, così Abramovich, secondo le indiscrezioni della stampa turca, potrebbe acquistare una squadra di calcio locale. Almeno per ora la Turchia è un Paese amico. A conferma di quanto appena detto, nei mesi scorsi l'oligarca ha fatto ormeggiare nel Paese i suoi quattro yacht, il cui valore totale è stimato in 1,2 miliardi di dollari.