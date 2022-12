El Salvador, governo ordina la distruzione delle tombe di lusso della potente gang Mara Salvatrucha

El Salvador ha deciso di andare fino in fondo alla lotta contro le gang criminali. Dopo gli eclatanti arresti in tutto il Paese, il governo ha deciso di distruggere le eleganti tombe degli affiliati: queste immagini, girate nel cimitero di Santa Tecla, documentano la demolizione di un sepolcro di un membro della potentissima organizzazione transnazionale Mara Salvatrucha (Ms-13). Il marmo, scuro, e la scritta “MS” cedono sotto i duri colpi dei martelli. A fare il “lavoro sporco” sono i detenuti invitati nei cimiteri muniti di mazze e piedi di porco. Una guerra contro l'illegalità praticata dalle bande con estorsioni, traffico di droga e omicidi.

Una dura repressione messa in atto dopo una violenta giornata in cui furono uccise 62 persone. Il presidente Nayib Bukele, 41 anni, chiese e ottenne poteri speciali, che sospendono alcuni diritti costituzionali, per lanciare una guerra totale alle bande criminali. Da allora le autorità hanno arrestato più di 56.000 persone, sospettate di appartenenza a gruppi violenti. A questo è seguita la rimozione di tutti i riferimenti criminali disseminati nei quartieri. La distruzione delle tombe di lusso, luoghi di culto e di ritrovo degli affiliati, costituisce un ulteriore tassello alla lotta contro la criminalità.