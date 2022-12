"Era buono, solare, legato alla famiglia", l'immenso dolore del cugino: video

I tanti sogni nel cassetto, il legame con la famiglia, in Sicilia, la nuova vita in Gran Bretagna dove viveva e lavorava ormai da tre anni. Nino Calabrò è stato ucciso assieme alla fidanzata Francesca, anche lei siciliana, che era andata a trovarlo per le feste: un delitto che non ha ancora un movente.

La polizia ha arrestato un giovane connazionale di 21 anni "in connessione con il delitto": il sospetto, che avrebbe disturbi psichici, rimane in custodia cautelare e viene interrogato.

I genitori di Nino sono subito partiti per Londra, da dove si recheranno a Thornaby. La madre, Salvina Cappellano, opera nel campo del volontariato nella sua parrocchia, mentre il padre Salvatore è sottufficiale della Guardia di Finanza.

Anche i genitori di Francesca hanno lasciato la loro casa a Montagnareale diretti a Londra. La mamma fa lavori occasionali, il padre ultimamente lavorava in un'agenzia di pompe funebri. Sono stati proprio familiari e amici a dare il primo allarme mercoledì, nel momento in cui non riuscivano più a mettersi in contatto con la coppia.