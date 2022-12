Erutta il vulcano Semeru: l'enorme nuvola di cenere rovente ripresa dalla telecamera di sicurezza

Ci sono già duemila evacuati e la preoccupazione per la popolazione coinvolta cresce: l'anno scorso le violente eruzioni del vulcano Semeru hanno provocato la morte di 50 persone. A Giava, anche durante il giorno, il cielo si oscura per via delle colossali nuvole di cenere incandescente che si proiettano in altezza per chilometri. Le immagini sono impressionanti e mostrano la recente eruzione del Semeru con una emissione massiccia di gas e fumi rilasciati nell'atmosfera. Dall'Indonesia al Giappone, distante migliaia di chilometri, è stato diramato il massimo livello di allerta.

L'Indonesia è una delle aree vulcaniche e sismiche più intense al mondo. L'arcipelago è attraversato dal cosiddetto “anello di fuoco” che contorna tutto l'Oceano Pacifico, passando per il Giappone, la Kamchatka e tutta la costa pacifica delle Americhe del nord e del sud ed è il risultato della subduzione della placca tettonica pacifica.