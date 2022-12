Esplosione di un'autocisterna alla periferia di Johannesburg: sale il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime dell'esplosione di un'autocisterna a Johannesburg alla vigilia di Natale è salito a 27, hanno dichiarato giovedì le autorità sanitarie locali.

L'esplosione, avvenuta sabato nel sobborgo di Boksburg, ha fatto saltare il tetto del pronto soccorso dell'ospedale Tambo Memorial, ha distrutto due case e diverse auto e ha ferito i passanti fino a 500 metri di distanza dal luogo dell'esplosione.

Nel video il momento dell'esplosione avvenuta quando l'autocisterna, che trasportava gas, stava passando sotto un ponte. Il veicolo apparentemente ha preso fuoco dopo essere rimasto incastrato ma le indagini per capire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

L'autista del camion, arrestato in precedenza per sospetto omicidio colposo, è stato rilasciato mercoledì per mancanza di prove, secondo quanto riportato dai media locali.

"Il Dipartimento della Sanità conferma che il bilancio delle vittime dell'esplosione di Boksburg è ora di 27 persone. 10 di questi sono operatori sanitari del Tambo Memorial Hospital", ha dichiarato il Dipartimento della Salute del Gauteng in una nota.

Il presidente Cyril Ramaphosa ha promesso sostegno alle persone colpite dall'esplosione e ha dichiarato che le autorità stavano indagando sull'incidente.