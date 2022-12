Esplosione in Russia, media Kiev: drone ucraino su aeroporto militare di Kursk

Un vasto incendio dopo un'esplosione secondo fonti ucraine per un drone: media di Kiev diffondono il video delle fiamme sull'aeroporto militare russo di Kursk, situato a circa 160 chilometri dal confine ucraino. Sarebbe esploso un deposito carburante.

Si tratterebbe dell'ennesimo attacco sul suolo russo degli ultimi giorni, dopo i due attacchi in profondità sul territorio di Putin, che in nove mesi di guerra ancora non si erano mai visti con questa portata.

Ai raid, che ieri hanno provocato tre morti e quattro feriti tra i militari russi, Mosca aveva risposto con una nuova pioggia di missili su gran parte dell'Ucraina.

Ieri mattina, secondo la ricostruzione dei militari di Mosca, le forze ucraine avevano lanciato attacchi con "droni di fabbricazione sovietica" contro la base aerea di Dyagilevo, nella regione di Ryazan a sud-est di Mosca, ed a quella di Engels nella regione di Saratov.

Le forze di difesa aeree russe avevano intercettato i due droni, che volavano a bassa quota. Frammenti dei velivoli, secondo la versione del ministero della Difesa russo, sono caduti ed esplosi provocando, oltre a 3 morti e 4 feriti, "lievi danni" alla parte esterna di due aerei.