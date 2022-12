Etna, colata di lava dalla nuova bocca a 2800 metri: le immagini ravvicinate girate ad alta quota

Dallo scorso novembre, dalla nuova frattura dell'Etna fuoriesce lava. Le immagini, girate a 2.800 metri, documentano il flusso eruttivo che seppur seguito attentamente dagli esperti non desta preoccupazione - proprio perché relegato a quote alte. Negli ultimi anni, in particolare nel corso del 2021, l'Etna è stato protagonista di una lunga serie di parossismi, alcuni molto forti. Dall'estate del 2022, gli episodi si sono attenuati e circoscritti in zone non pericolose.