Eurofighter dell'aeronautica precipitato a Trapani: le prime immagini sul luogo dell'incidente

È stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota dell'Eurofighter del 37mo Stormo precipitato durante un'esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi. Il cadavere del pilota, Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, è stato rinvenuto all'interno del velivolo finito nell'alveo del fiume. Secondo le prime ricostruzioni il caccia stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando, per motivi da accertare, prima di avviarsi all'atterraggio è precipitato al suolo. L'impatto, dal quale non risultano danni ad altre persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa due miglia a sudest della base aerea siciliana.