Ricette di Natale: riso leggero con scarti di verdure

In occasione delle feste di Natale la chef Rita Monastero ci ha aperto le porte della sua casa per regalarci qualche consiglio su come realizzare piatti facili, gustosi e ‘a basso impatto energetico’.

La cucina proposta da Rita Monastero è da sempre attenta all'impatto ambientale e al riutilizzo degli scarti nella creazione delle ricette.

Nel video propone un riso leggero realizzato con gli scarti di verdure (in questo caso gambi di broccolo). Per realizzarlo sono necessari i seguenti ingredienti:

Riso leggero con scarti di verdure

150 g di riso

100 g di gambi di broccolo siciliano al netto degli scarti

1 cucchiaino di cipolla disidratata

½ cucchiaino di aglio disidratato

3 scorse di parmigiano

olio e parmigiano/pecorino per mantecare

1 salamino

acqua (non brodo) per cuocere il riso

Consumi energetici: per questa ricetta sono stati utilizzati i fornelli per 16 minuti