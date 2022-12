Feste con luce del cellulare, gruppi elettrogeni, il phon in auto: l'incredibile video ucraino

Diffuso in rete un montaggio di diversi video girati con smartphone nelle città ucraine, dove si vedono delle feste in casa usando come illuminazioni i cellulari, i gruppi elettrogeni, diffusissimi nel paese, dopo i pesanti danneggiamenti delle infrastrutture energetiche dopo gli attacchi missilistici russi ed i conseguenti razionamenti energetici.

Il "flash mob dell'invincibilità", non ufficiale: "Le persone stanno girando video in massa e mostrano che i missili russi non possono impedire loro di lavorare, rilassarsi, cucinare e incontrare amici". Filmato con i video amatoriali. Il post su Tik Tok è ironico.