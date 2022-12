A Melbourne si celebra l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio

Il conto alla rovescia è già iniziato e tra non molto saluteremo il 2022 per dare il benvenuto al nuovo anno Ma l'arrivo del 2023 non viene festeggiato nello stesso momento in tutto il mondo. Ci sono località che lo festeggeranno prima di noi, e altre che invece brinderanno dopo.

Tra i primi Paesi a salutare l'anno nuovo c'è l'Australia. Nel video i fuochi d'artificio salutano il 2023 a Melbourne.