Forti nevicate in Giappone: cumuli di neve fino a 2 metri e traffico congestionato

È pesante il bilancio delle nevicate in Giappone: tre persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Numerosi disagi hanno interessato la circolazione, soprattutto in autostrada, mentre migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. In alcune zone costiere settentrionali - nelle prefetture di Niigata, Yamagata e Aomori - la neve si è accumulata per circa 2 metri. L'esercito è dovuto intervenire per consentire a centinaia di auto e camion bloccati di riprendere la marcia. A Niigata, 10 mila abitazioni sono rimaste senza corrente. Sebbene il tempo sia migliorato, e le strade siano state riaperte, il meteo prevede un'altra tempesta di neve. Le vittime sono un uomo di 85 anni, morto dopo essere caduto in un fosso mentre rimuoveva la neve nella città più colpita di Kashiwazaki, a Niigata; a Hokkaido, una donna di 63 anni è rimasta schiacciata tra due camion mentre cercava di uscire dalla neve; e ad Akita un uomo di 73 anni è caduto a terra mentre rimuoveva la neve dai tetti ed è morto.