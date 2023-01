Vialli: "Spero che l'ospite indesiderato si stanchi di me"

In un'intervista per il docu-film Rai "Sogno azzurro" del 2021 Gianluca Vialli, ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, raccontava: "Io con il cancro non sto facendo una battaglia perché non sarei in grado di vincerla, è un avversario sicuramente molto più forte di me. Per come la vedo io il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni, perché ho ancora tante cose che voglio fare".

La testimonianza di Vialli fa parte della miniserie in quattro puntate "Sogno azzurro", dedicata al viaggio della Nazionale verso gli Europei giocati nell'estate 2021.