Giappone - Spagna 0-1 all'intervallo, le azioni salienti

La Spagna conduce per 1-0 sul Giappone al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata del Gruppo E ai Mondiali in Qatar. Il gol spagnolo di Morata al 11'. Gli iberici in questo momento andrebbero agli ottavi come primi del girone. Gioca quasi soltanto la Spagna, che ha un possesso palla mostruoso, ma non tira molte volte verso la porta. Per il momento basta la rete di Morata, alla terza marcatura in tre partite. Il Giappone si difende con un certo ordine e raramente cerca qualche sortita offensiva. Nella ripresa gli asiatici dovranno fare di più perché a questo punto sarebbero fuori dal Mondiale.