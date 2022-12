Gioielliere fredda con la pistola i rapinatori uno ad uno, il video

Durante l'udienza in Corte d'Assise ad Asti si è scoperto che il gioielliere - che nell'aprile del 2021 ha sparato ai rapinatori davanti al suo negozio - non aveva il porto d’armi e deteneva il revolver senza alcuna autorizzazione. Nel video mostrato in aula delle telecamere interne ed esterne dell'esercizio, l'inseguimento dei rapinatori sulla strada, ed i colpi sparati a sangue freddo: morirono Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Mario Roggero, il gioielliere rapinato, di Grinzane Cavour, è imputato per omicidio volontario.