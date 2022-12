Giorgia Meloni: "Nessuna critica sostanziale da Bankitalia sulla Manovra" - Video

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato oggi al vertice Ue-Balcani che si è svolto a Tirana, capitale dell'Albania. "Credo che abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali. Penso che, ancora di più dopo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, sia molto importante rafforzare le procedure per l'accesso di questi Paesi nell'Unione europea", ha detto all'arrivo. Al termine ha avuto più tempo per parlare con i cronisti, affrontando anche temi di politica interna, oltre alle questioni discusse al summit.

"Difendere i confini europei dalle migrazioni illegali"

Sulle migrazioni, ha espresso soddisfazione perché “per la prima volta la Commissione europea, all'indomani anche di alcune posizioni che ha assunto l'Italia, ha messo il tema della rotta del Mediterraneo centrale come un tema prioritario. Questo non era mai accaduto. Oggi sì. Io considero che accada anche perché l'Italia ha posto il problema”. Secondo la premier, occorre ”passare dal tema della redistribuzione, che non risolve il problema, alla difesa dei confini esterni dell'Unione europea: fermiamo l'immigrazione illegale, occupiamoci di chi ha davvero bisogno. Gestiamo l'immigrazione come va gestita l'immigrazione, e i rifugiati come vanno gestiti i rifugiati: sono due cose diverse che la sinistra ideologica ha gestito come se fossero la stessa cosa, ma quell'approccio è finito".

A chi chiedeva come si comporterà il governo italiano se dovessero verificarsi nelle prossime ore nuovi sbarchi di migranti, ha risposto: ""La posizione del governo per quel che mi riguarda non cambia".

La manovra “è ben fatta, nessuna critica sostanziale da Bankitalia"

“Il governo, dall'inizio del suo mandato, sta lavorando in maniera incessante sul tema del Pnrr”, ha ricordato Meloni, "chiaramente sono risorse importanti in una fase come quella in cui ci troviamo, ma è importante che queste risorse arrivino a terra. Ci sono una serie di questioni aperte a partire dall'aumento dei costi delle materie prime, con 120 miliardi di euro in investimenti, l'aumento delle materie prime stimato al 5%, il problema c'è.”

Rispetto alla legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento, "la notizia, per il governo, è che non ci siano critiche sostanziali da parte di Bankitalia. Vuol dire che la manovra è ben fatta, seria, che dà dei segnali importanti".

Giustizia, “vanno superate le storture”

C'è tempo per un passaggio anche sulla giustizia, sulla scia di quanto affermato nelle ore precedenti dal ministro Carlo Nordio in audizione al Senato: "Sicuramente vanno superate alcune storture: l'utilizzo delle intercettazioni in alcuni casi e il modo in cui alcune intercettazioni sono finite sui giornali è un tema che va attenzionato. Come il tema della separazione" delle carriere "di cui si discute da tanti anni. Sono questioni sulle quali bisogna ragionare in maniera seria, non ideologica, aperta anche ai contributi degli altri ma è sicuramente una delle grandi riforme che l'Italia attende". In generale, “l'approccio di Nordio è l'approccio che il governo condivide. Una riforma della giustizia deve avere due grandi obiettivi: garantire il massimo delle garanzie agli indagati e imputati e poi certezza della pena. Mi definisco una garantista nella fase di celebrazione del processo e una giustizialista nella fase di esecuzione".

Dall'Ue “proposta insufficiente” sull'energia

Meloni si è confrontata a lungo sul tema dell'energia con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “L'Italia secondo me può giocare un ruolo in una fase molto difficile dell'approvvigionamento energetico”, secondo la presidente del Consiglio, che tuttavia ritiene “insufficiente” la proposta corrente della Commissione: “Lavoriamo per migliorarla”.

Incontri con premier albanese e presidente serbo, non con Macron

Non c'è stato neanche in questa occasione un confronto con Emmanuel Macron, dopo le divergenze emerse con il caso Ocean Viking: “Ci saranno molte occasioni”, rassicura la premier, che ha invece incontrato il primo ministro albanese Edi Rama e il presidente serbo Aleksandar Vucic, assicurando a entrambi l'appoggio italiano al percorso di adesione europeo.