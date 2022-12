Giovanna Botteri travolta dal tifo durante il collegamento dalla Francia: spinte ma anche baci

Durante il collegamento con “Linea Notte”, Giovanna Botteri è incappata in un gruppo di tifosi francesi in festa. L'entusiasmo del dopo partita, vinta dai blues ai danni del Marocco, si è trasformato in un sketch perfetto: i tifosi l'abbracciano, la baciano e la spintonano più volte fuori dall'inquadratura. La corrispondente Rai, in Francia, si trovava lungo gli Champs-Élysées, in una Parigi blindata per cercare di contenere gli scontri tra le tifoserie. “Sono contenti, siamo in finale”, ma il racconto viene interrotto. Dallo studio si gustano le immagini e commentano. Maurizio Mannoni la paragona a Luigi Necco ai tempi del Napoli di Maradona.