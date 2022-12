Giovanni Allevi e la lotta al mieloma: commosso, da un letto d'ospedale, ringrazia i fan

Il musicista e compositore marchigiano, 53 anni, ha voluto ringraziare i fan per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. Commosso, dalla camera dell'ospedale Giovanni Allevi ha reso pubblico il videomessaggio: “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene”. Dallo scorso giugno Allevi sta lottando contro un mieloma. Da quanto emerge, l'artista starebbe per intraprendere un nuovo ciclo di cure: “Un altro passo decisivo verso la guarigione. Grazie a tutti coloro che lavorano in questa fantastica struttura!”.