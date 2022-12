Gli aeroporti Usa pieni di bagagli smarriti - Video

Ai viaggiatori che nel fine settimana di Natale hanno dovuto affrontare migliaia di voli cancellati a causa della tempesta artica che ha colpito gran parte degli Stati Uniti si presenta ora una nuova emergenza: ritrovare i propri bagagli.

Come documentano queste immagini che provengono dall’aeroporto di Arlington a Washington, da Chicago e da Austin in Texas, sono decine di migliaia i trolley e le valigie rimaste a terra che si sono accumulate in questi giorni negli aeroporti in attesa di essere recuperate dai legittimi proprietari.

L’ondata di freddo estremo ha costretto le compagnie aeree a cancellare oltre 12mila voli da venerdì. Tra queste spicca il caso della Southwest Airlines. Degli oltre 3.000 voli cancellati a partire dal martedì pomeriggio, riporta Cnn, circa 2.600 erano del vettore low cost, quasi i due terzi di tutti i voli previsti per la giornata e l'85% di tutti i voli cancellati negli Stati Uniti.

Una situazione che ha acceso i riflettori delle autorità di controllo. Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg ha definito la raffica di cancellazioni di voli della Southwest a seguito della tempesta invernale una "situazione inaccettabile": "Da quello che posso dire, Southwest non è in grado di localizzare nemmeno dove si trovano i propri equipaggi, figuriamoci i passeggeri e i bagagli".

La compagnia - spiega Cnn - ha attribuito la débâcle a una combinazione di fattori, tra cui ritardi dovuti alle proibitive condizioni meteo, la pianificazione dei voli, i guasti al sistema e le infrastrutture obsolete.

Maria Cantwell, presidente della Commissione trasporti al Senato ha annunciato un’indagine sulle cancellazioni di massa e i disagi provocati ai viaggiatori.