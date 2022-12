Grovigli di lamiere accatastate: il video del cimitero delle auto travolte dalla furia della frana

l video del cimitero delle auto: grovigli di lamiere accatastate.

Decine di carcasse di auto travolte dalla furia della frana che si è abbattuta su Casamicciola vengono recuperate e portate in un'area di stoccaggio. Un cimitero di lamiere delle vetture distrutte sull'isola.

Ancora senza esito le ricerche dei 4 dispersi, ed è atteso un weekend di maltempo.

Questa mattina l'intervento alla Camera dei Ministro Musumeci, nell'informativa urgente ha detto che i vigili del fuoco hanno effettuato 272 controlli su un totale di 950 unità abitative: "45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili ma esposte a rischio esterno,162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate 191 criticità gravi e sono stati presi contatti con l'Ordine dei geologi della Campania per individuare figure professionali per l'ausilio tecnico ai sopralluoghi”.