Guatemala, le violente esplosioni e le colate laviche: l'eruzione show del vulcano Fuego

Si attenua l'attività del vulcano Fuego, dopo la spettacolare eruzione durante il fine settimana scorso: esplosioni, espulsione di cenere e colate laviche hanno costretto le autorità a chiudere temporaneamente l'Aeropuerto Internacional “La Aurora” a Città del Guatemala. Tra i più attivi in America del Sud, Fuego è entrato in attività nella notte tra sabato e domenica, provocando un fiume incandescente di lava lungo i suoi pendii e nel cielo un colonna di cenere alta quasi due chilometri. I venti hanno spinto la cenere fin sopra la capitale, che dista 35 chilometri. Mentre a circa 16 chilometri c'è Antigua, la pittoresca ex capitale e la più grande attrazione turistica del Paese. Il vulcano Fuego erutta in media ogni quattro o cinque anni. Nel 2018, un'eruzione ha fatto scorrere fiumi di lava devastando il villaggio di San Miguel Los Lotes, uccidendo 215 persone e lasciando altrettanti dispersi.