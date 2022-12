Guerriglia urbana a Brasilia, bus vandalizzati: spinti dal cavalcavia, sequestrati, dati alle fiamme

I sostenitori radicali di Bolsonaro hanno dato del filo da torcere alla polizia di Brasilia. Hanno attaccato una caserma oltre a mettere in seria difficoltà, con atti di vandalismo, il traffico cittadino. Alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme, altri danneggiati mentre gli agenti cercavano di arginare le azioni dei bolsonaristi. Numerosi video mostrano il momento in cui gruppi di vandali tentano di lanciare un autobus dal cavalcavia, il mezzo pubblico resta bloccato sul ciglio della strada, altri dati alle fiamme. Una dura reazione in “risposta” all'arresto di José Acácio Tserere Xavante, un sostenitore di Jair Bolsonaro, finito in carcere perché accusato di atti antidemocratici.