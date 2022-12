Hawaii, sub riemerge dall’acqua mentre sfreccia il motoscafo: evitato per un pelo

Christopher Lastra, fortunatamente, può raccontare la sua disavventura a Honolulu, alle Hawaii, tra l'altro documentata: il pescatore subacqueo stava risalendo in superficie, dopo l'immersione, quando si è ritrovato davanti il motoscafo. L'uomo ha rischiato di essere investito: l'impatto frontale è stato evitato soltanto grazie alla pronta reazione del sub. Nessuno si è fatto male, dunque; solo le pinne da immersione sono rimaste tagliate durante la giravolta. Il video deve essere uno stimolo per i sub sull'uso delle buone pratiche: per evitare di essere travolti in acqua è sempre opportuno utilizzare la boa segna sub, una precauzione sottovalutata dal pescatore subacqueo.