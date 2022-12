Hawaii. Tutti in fila per vedere il vulcano: l'eruzione richiama folle di curiosi

Il fiume di fuoco è un’attrazione per tutti, dai fotografi ai pittori ai bambini. L’eruzione del Mauna Loa alle Hawaii la prima dal 1984 sta attirando centinaia di curiosi che arrivano in auto, tirano fuori dal bagagliaio le sedie e si sistemano per godersi lo spettacolo.

La lava - sufficientemente lontana da permettere agli spettatori di guardare in sicurezza - è a circa 3 miglia da un'autostrada e l'Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii ha dichiarato che non ci sono segni che la colata possa minacciare aree popolate.

L'ultima volta che Mauna Loa ha eruttato, quasi 40 anni fa, la lava è arrivata a meno di 5 miglia dalla città più grande dell'isola. Le autorità dicono che i flussi di lava stanno iniziando a rallentare, muovendosi a circa 0,02 miglia all'ora. Per sicurezza, tuttavia, sull’isola sono stati aperti due rifugi.

Il Mauna Loa è il più grande vulcano attivo del pianeta e si erge per circa 4.169 metri sopra l'Oceano Pacifico, dominando la Big Island delle Hawaii.