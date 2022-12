I migliori gol di Sinisa Mihajlovic: in un video i colpi da maestro dell'icona della Serie A

Il tweet “Forza Sinisa” scritto da Clemente Mimun, direttore del Tg5, aveva gettato preoccupazione tra i fan. Antipasto della tremenda notizia: l'ex allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, non ce l'ha fatta. È morto dopo aver lottato contro la malattia. L'ultima uscita pubblica risale alla recente presentazione del libro del suo ex allenatore, Zdenek Zeman, e in quell'occasione la sua forma fisica lasciava immaginare tutt'altro. Le condizioni di salute dell'ex giocatore della Sampdoria, Lazio e Inter sono peggiorate improvvisamente.