I missili Aspide contrastano la minaccia aerea russa: ecco perché l'Ucraina li chiede all'Italia

L'elevata mobilità tattica, occorrono pochi minuti per montarlo, garantisce al sistema d'arma missilistico terra-aria a corta portata di intercettare gli aerei che volano a quote basse. Con l'arrivo dell'inverno, la guerra in Ucraina sta rallentando e la Russia di Putin fa indietreggiare le truppe ma affida ai caccia i bombardamenti delle postazioni abbandonate. È quello che sta accadendo nella regione di Kherson. Per questo, gli ucraini chiedono all'Europa sistemi in grado di respingere la minaccia aerea, da impiegare soprattutto a difesa delle città: il sistema Aspide è progettato proprio per questo, supportato da una centrale di tiro e dai lanciatori.

Nulla di nuovo, le prime versioni dei missili Aspide, a medio raggio con guida radar, erano in servizio in Italia dalla fine degli anni Settanta. Missili terra-aria di vecchia generazione a elevata precisione. E questo è il segreto per cui rappresentano una mano santa per l'Ucraina di Zelensky, ancorata a una contraerea d'origine sovietica. La Spagna ha già supportato Kiev con l'invio del sistema Aspide e NASAMS e garantito anche l'addestramento del personale che dovrà gestire gli armamenti. Anche Usa e Norvegia hanno fatto lo stesso.

In questi giorni i missili Aspide ricorrono anche Italia, perché previsti nel sesto pacchetto di aiuti militari agli ucraini. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, avrebbe già elencato la fornitura al suo omologo statunitense Lloyd Austin: il nostro Paese dovrebbe inviare sistemi Samp/T, Stinger e, appunto, Aspide. Secondo quanto sostenuto dal quotidiano “La Repubblica”, i missili terra-aria italiani, oramai fuori servizio, con un raggio d'azione di 20 chilometri, si troverebbero depositati negli hangar di Rivolto in provincia di Udine dove sarebbero in corso le operazioni di rivitalizzazione. Dalle prime indiscrezioni, la fornitura italiana riguarderebbe quattro batterie complete di radar con 18 missili ciascuna.