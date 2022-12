Il camion è nell'occhio del tornado: inizialmente resiste, poi cede alla furia

Già provata dall'uragano Katrina, New Orleans ha dovuto fare i conti con un tornado che ha lasciato dietro di sé morte e devastazione: 3 persone sono decedute, almeno 10 sono rimaste ferite e oltre 45 mila sono rimasti senza corrente. Dichiarato lo stato d'emergenza, mentre si fanno i conti con i danni. Circola in rete il video di un camion che investito dal fenomeno di maltempo sembra resistere, ma non dura molto: finisce inghiottito dalla tromba d'aria insieme a una indescrivibile quantità di detriti. Fortunatamente a bordo del mezzo non c'era nessuno.