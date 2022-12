Il cielo di Luhansk s'illumina a giorno, il video dell'enorme esplosione nella notte

Il video di una enorme esplosione di un missile nella notte, che illumina il paesaggio: il filmato diffuso sui social proviene da Luhansk, nella repubblica annessa dalla Russia con un discusso referendum.

Secondo autorità filorusse della regione, le forze ucraine hanno bombardato diversi centri abitati con otto morti e oltre 20 feriti. Opposta la versione di Kiev, secondo al quale sarebbero frutto degli attacchi di Putin.

Pioggia di missili su tutto il paese, secondo fonti ucraine almeno 60, causando "Interruzioni nelle forniture idriche in tutte le zone della capitale", come ha segnalato il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko. Oleksiy Kuleba, governatore della regione militare della capitale, ha chiesto agli abitanti di restare nei rifugi in previsione di nuovi raid e bombardamenti.

Esplosioni si sarebbero verificate in particolare sulla riva sinistra del fiume Dnipro, che attraversa Kiev, ed in un quartiere sud-occidentale.

Tra gli obiettivi degli attacchi anche Odessa, nel sud-ovest, e Zaporizhzhia, più a est. A Kryvyi Rih, città di origine del presidente Volodymyr Zelensky, nel bombardamento di un edificio residenziale sarebbero state uccise alcune persone: alcune fonti riferiscono di due morti e cinque feriti, tra i quali bambini.

Colpita da missili anche la regione di Kharkiv, la principale città del nord-est, ora senza elettricità.

Secondo il quotidiano Kyiv Independent, quella di oggi è la "settima offensiva massiccia" da parte russa sull'Ucraina dall'aggravarsi del conflitto nel febbraio scorso.