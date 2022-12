Il dolore degli sfollati: "Casa spazzata via come polvere"

Le interviste degli sfollati dopo la frana di Ischia: c'è rabbia nelle parole dei residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni: "Dal terremoto ad oggi non è stato fatto nulla", una donna anziana: "La mia casa spazzata via come polvere".

Anche oggi proseguono le ricerche per trovare l'ultima donna dispersa. Ed il prefetto di Napoli dice: “oltre mille le persone da evacuare in caso di allerta meteo arancione”. Nel weekend, è prevista di nuovo tanta pioggia.

“Proseguire il lavoro per affrontare e risolvere le situazioni di emergenza, poi avviare il piano per gli interventi strutturali”. Così ieri il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha tracciato una sorta di cronoprogramma al termine della riunione in Prefettura a Napoli: il punto sulla situazione post-frana a Casamicciola.

Prima, però, fa gli auguri al neo commissario Legnini che, assicura, "si potrà avvalere delle strutture territoriali e centrali e potrà nominare anche uno o più soggetti attuatori". Con la struttura commissariale, quindi, si interverrà "per proseguire le azioni di prima emergenza, in collaborazione con il prefetto, la protezione civile e la Regione Campania". Successivamente, ci sarà "un piano di intervento per il ristoro delle prime somme urgenti, il ripristino delle reti e, più avanti, la definizione del cosiddetto rischio residuo, per attenzionare l'area interessata dal rischio idrogeologico".

Curcio rimarca poi lo sforzo che stanno mettendo in campo tutte le strutture operative, innanzitutto per ritrovare tutte le persone disperse". In merito alla prima ordinanza emanata dal Consiglio dei ministri, precisa che "il provvedimento prevede tutta una serie di deroghe per operare in maniera più rapida, in particolare per la gestione dei materiali che provengono da questo evento. Ci saranno altre ordinanze che saranno proposte dal commissario, una volta che verrà definito il quadro delle esigenze", conclude.