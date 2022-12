Il muretto del terribile schianto: nell'auto morti 4 ragazzi giovanissimi, il video

Viaggiavano a bordo di un'auto che dopo aver sbandato, è finita fuori strada. Morte sul colpo due ragazze di 17 e 22 anni, e due giovani di 20 e 21 anni che tornavano da una festa di compleanno, e si dirigevano in discoteca, in Toscana. Il terribile incidente stradale all'alba, nei pressi di San Giustino Umbro (Perugia).

La dinamica dell'incidente:

L'auto viaggiava sotto la pioggia lungo un tratto di strada rettilineo quando è prima finita in una cunetta, e quindi contro il muro di contenimento di un ponte.

I giovani sono tutti morti sul colpo all'interno dell'abitacolo: erano tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello.

Il cordoglio della città

"Voglio esprimere intanto le condoglianze alle famiglie colpite da questo evento tragico che colpisce anche tutta la nostra comunità. Per questo è stato deciso di annullare tutti gli eventi organizzati per oggi dal Comune. Certamente è un momento difficilissimo per una comunità la quale si trova ad affrontare un avvenimento come questo": così il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi: "Possiamo esprimere la massima vicinanza alle famiglie - prosegue il sindaco - ed il cordoglio per la vicenda che è successa. Questo è il momento in cui serve rispetto e serve la massima attenzione per il momento che stanno vivendo".