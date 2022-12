Il panettone non è "artigianale": il video del mega sequestro dei carabinieri del Nas

Per venderli erano spacciati come “artigianali”, ma erano di origine incerta: Carabinieri del Nas sequestrano in tutta Italia 1.775 finti panettoni artigianali, ed in tutto dieci tonnellate di dolci, oltre a 2,3 tonnellate di pesce, a causa della mancata tracciabilità di origine e di irregolarità nelle modalità di conservazione del pescato.

Trentasette gestori sanzionati per frode in commercio e detenzione di panettoni senza indicazioni sulla effettiva origine, mentre ad altri 231 sono state contestate violazioni per carenze igienico sanitarie delle materie prime e dei laboratori di pasticceria nonché per mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare.

16 provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività di produzione e vendita. Sospesi 7 tra grossisti e pescherie per carenze igieniche e strutturali