Il pensionato ucraino diventa "giornalista" e racconta la Melitopol occupata con il suo cellulare

Nel curioso video un cittadino pensionato, ucraino, racconta camminando con tecniche “televisive” la sua città, Melitopol, usando il suo cellulare.

La città del Sud dell'Ucraina è stata occupata militarmente dalla Federazione Russa dallo scorso marzo, ed annessa con un discusso referendum di Putin.

Il sindaco in esilio della città, Ivan Fedorov, ha dichiarato che le autorità russe vogliono portare a Mosca fino a 2.000 i bambini residenti nei territori ucraini occupati con il pretesto di un viaggio per vedere uno spettacolo di Capodanno: "Ora gli occupanti stanno cercando di raccogliere circa 1.500-2.000 bambini dai territori temporaneamente occupati e, con il pretesto delle vacanze di Capodanno, vogliono portarli, come sostengono, allo spettacolo di Capodanno a Mosca - ha detto Fedorov - ma ricordiamo bene il mese di settembre, quando i russi hanno raccolto bambini da Energodar e Kamianka-Dniprovska, sostenendo che li avrebbero tenuti una settimana, ma li hanno restituiti dopo due mesi".

Fedorov ha poi esortato tutti i genitori rimasti nelle aree occupate a non permettere ai russi di portare i loro figli in Russia.