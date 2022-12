Il serpente sbuca dal cofano e si dimena mentre sono in autostrada, poi scompare. A casa la sorpresa

Quando accostano il “serpente va via”, probabilmente aver ridotto la velocità ha permesso al rettile di trovare una via di fuga. Ma non è questo il finale, dunque per raccontare la disavventura di una coppia australiana, di ritorno dalle vacanze, bisogna riavvolgere il nastro. Papà, mamma e, dalle voci sembra esserci anche un bimbo, viaggiano lasciandosi alle spalle Darlington Beach (Arrawarra) percorrendo l'autostrada nel Nuovo Galles del Sud (Australia). A un certo punto la loro tranquillità è interrotta da un serpente, dalla testa gialla e verde, che spunta fuori dal cofano e cerca di guadagnare il parabrezza. Complice la velocità, l'animale inizia a dimenarsi e a mo' di tergicristallo striscia vistosamente. I due ridono, fanno battute, il ragazzo alla guida si lascia scappare qualche parola fuori posto, ma non c'è niente da fare: il serpente non molla la presa e frusta ancora più forte da una parte e dall'altra del cofano. Così i due fiaccati decidono di accostare imboccando la prima uscita disponibile. A un certo punto l'animale scompare, “sembra essere andato via”. Così il viaggio prosegue tranquillo fino a destinazione. Arrivata a casa, però, la sorpresa li attende. Il nuovo compagno di viaggio è ancora lì, ancorato alla loro auto. “Mio figlio ha cercato di prenderlo e tirarlo fuori ma lui è rientrato nel motore”, racconterà Jenkins.