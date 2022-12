Il soldato ucraino con la telecamera sull'elmetto: arriva la "go-pro" per le truppe di Kiev

Sull'elmetto, una "go-pro" - una telecamera di ampio consumo usata specialmente dagli sportivi per documentare le loro "imprese" d'azione. Un soldato ucraino la indossa sul casco, mentre viene inquadrato dal cellulare di un commilitone, che pubblica il filmato sui social: alle spalle si vedono le fiammate degli spari dall'obice, che non sembrano distrarlo.

Si fa sempre più sofisticata la "comunicazione di guerra", che in questo conflitto si svolge soprattutto sui social (specialmente su Telegram): spesso le truppe di entrambe le parti in campo girano foto e video con il proprio smartphone documentando le loro azioni sul fronte, ed arrivando in molti casi prima della comunicazione ufficiale del governo.