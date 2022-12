Il testamento di Majidreza, il giovane condannato a morte in Iran: "Voglio la musica, non il corano"

"Quando sarò sepolto non voglio pianti o che leggiate il Corano. Festeggiate e suonate musica gioiosa". Sono le ultime volontà espresse dal giovane iraniano Majidreza Rahnavard in un video dove lo si vede bendato parlare davanti a un microfono. Il breve filmato sta facendo il giro del web. Il 23enne giovane wrestler è stato impiccato a una gru lo scorso lunedì nella città di Mashhad dopo un processo farsa e solo 23 giorni dopo il suo arresto. Era stato condannato per aver partecipato alle proteste contro il governo iniziate dopo la morte di Mahsa Amini, accusato di "moharebeh", "inimicizia contro Dio" secondo la sharia (la legge islamica) iraniana e per aver ucciso due membri della milizia paramilitare dei basiji, impiegati nella repressione delle proteste. Per lo stesso reato, l'8 dicembre, era stato giustiziato, Mohsen Shekari, anche lui 23enne.

Il video è stato diffuso da una tv locale della provincia di Khorasan, di cui è capoluogo Mashhad, la città dove è stato arrestato e impiccato pubblicamente Rahnavard. Nel video, rilanciato dal canale farsi della Bbc, un uomo con un microfono, presumibilmente un giornalista locale, chiede al ragazzo cosa ha scritto nelle sue ultime volontà. Lui risponde: "Il luogo dove seppellirmi". "Non ti piace che leggano il Corano o preghino?", continua il cronista come a volerlo indurre a sottolineare la sua presunta scarsa religiosità. "Non voglio, voglio che si festeggi e che si suoni musica allegra", conclude Majidreza prima di essere giustiziato.

La casa della famiglia di Majidreza Rahnavard è stata vandalizzata il giorno dopo l'impiccagione, ha riportato Bbc Persia martedì mostrando immagini pubblicate sui social in cui si vedono le finestre dell'abitazione in Har Ameli Street a Mashhad rotte e slogan scritti sul muro. Il governo ha impedito i funerali e la partecipazione al lutto ma un certo numero di persone si è radunato intorno alla casa di Majidreza e ha urlato slogan contro la Repubblica islamica.

L'impiccagione del giovane, ucciso nella sua città natale, Mashhad, è stato la prima a svolgersi in pubblico da quando sono esplose le proteste. La modalità dell’impiccagione tramite gru, particolarmente cruenta, è stata adottata raramente dal regime negli ultimi anni, ma sempre quando ha voluto dare un segnale di particolare durezza, per esempio di fronte alle contestazioni delle presidenziali del 2009 e del successivo Movimento verde .

«Si tratta di un mezzo per intimidire la popolazione», ha commentato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Patel, una delle innumerevoli voci occidentali che si sono levate contro il regime. Nessuno aveva avvisato la madre dell’esecuzione del figlio, al quale aveva fatto visita il giorno prima, salutandolo con la speranza che venisse liberato. La donna è stata informata solo dopo la morte.