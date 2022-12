Auguri a Tg Leonardo, che compie trent'anni

Era il 22 dicembre del 1992. Andò in onda la prima puntata di Tgr Leonardo condotta da Silvia Rosa Brusin. Un'avventura battezzata dalle menti geniali del secolo scorso, come Rita Levi Montalcini, che in quell'occasione lanciò un appello per evitare le fughe dei nostri cervelli all'estero.

A distanza di 30 anni le celebrazioni, a cura della Tgr Piemonte e del centro di produzione rai di torino, con il talk nello storico studio TV1, con la stessa scenografia di quella prima leggendaria puntata. Trenta anni di scienza raccontati quotidianamente anche attraverso le scoperte realizzate da grandi protagonisti come il nobel per la fisica, Giorgio Parisi.

Un passaggio di testimone con le giovani generazioni di scienziati, come Teresa Fornaro, 34 anni, l'unica italiana scelta dalla Nasa per trovare nel passato le tracce di vita su Marte.

E come Paolo Nespoli, tra i più grandi astronauti italiani, 313 giorni vissuti nello spazio, lo spazio come luogo non solo di scoperta ma anche di pace.

Nel servizio, le interviste a: