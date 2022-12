In Montana fa così freddo che l’acqua bollente si trasforma in neve all'istante - Video

Una morsa di gelo attanaglia una vasta area degli Stati Uniti attraversata da una tempesta invernale di portata storica che minaccia di sconvolgere i piani di viaggio di molti americani per il periodo delle feste.

Esemplare della situazione nel Montana come dimostra un video postato da un utente su Twitter dove si vede una persona che getta una pentola di acqua bollente nell'aria gelida con il liquido fumante che si trasforma immediatamente in neve.

Come accade questo fenomeno lo svela lo scienziato. Riportiamo la spiegazione di Mark Seeley, climatologo dell'Università del Minnesota, pubblicata su Live Science: “Quando fuori fa molto freddo, nell’aria il vapore acqueo è quasi completamente assente, mentre l'acqua bollente emette vapore molto facilmente, ecco perché è fumante. Quando l'acqua viene lanciata in aria, si rompe in gocce molto più piccole, quindi c'è ancora più superficie da cui il vapore acqueo può uscire".

"L'aria fredda è molto densa e la sua capacità di trattenere le molecole di vapore acqueo è molto bassa. In sostanza c’è meno spazio per le molecole di vapore. Quindi, quando si getta l'acqua bollente, improvvisamente l'aria gelida ha più vapore acqueo di quanto ne possa trattenere. Così il vapore precipita aggrappandosi a particelle microscopiche, come il sodio o il calcio, e formando cristalli. È proprio ciò che avviene nella formazione dei fiocchi di neve.”