Influenza, Campana, ospedale Bambino Gesù: “I pronto soccorso sono presi d’assalto”

“I pronto soccorso sono letteralmente presi d’assalto a causa delle diverse sintomatologie circolanti al momento”. Ad affermarlo è Andrea Campana, responsabile della pediatria multispecialistica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“La sintomatologia è quella tipica influenzale come quella dell’adulto: febbre alta, raffreddore e talvolta peggioramento della dinamica respiratoria che si traduce in un respiro più accelerato, talvolta rumoroso. Ma anche sintomi gastrointestinali che, tanto più è piccolo il bambino, tanto più preoccupante per la disidratazione” continua Campana e conclude “La vaccinazione è molto importante anche per queste patologie che sembrano banali ma non lo sono perché talvolta possono determinare anche sintomatologie gravi”