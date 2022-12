"Dopo la tragedia di Miami non ero più io, l'amore mi ha salvato"

La storia dei Versace nasce a Reggio Calabria nel negozio di sarta della madre. La creatività di Gianni conquista il mondo grazie alla sua capacità di far danzare passato e futuro, la mitologia greca e l’arte contemporanea. Nel suo libro "Fratelli", Santo Versace racconta il dolore per la scomparsa del fratello, un vuoto già provato quando era bambino per la perdita della sorellina Tinuccia. Oggi quel dolore si è trasformato in nuovi progetti, intrapresi con la moglie Francesca, che vanno dal cinema all’attenzione per i più fragili. Nell’intervista spiega la sua idea di imprenditoria, dove fare e dare devono stare insieme. L'intervista a Santo Versace e Francesca De Stefano è di Antonella Gaetani e Antonello Travaglini