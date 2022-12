"Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono eccellenti. Con il nuovo governo un ottimo inizio"

“Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono eccellenti. Con il nuovo governo abbiamo avuto un ottimo inizio: la premier Meloni ha ribadito il forte sostegno nei confronti dell'Ucraina, il forte sostegno per la Nato”. Così Wendy Sherman, Viceministra degli esteri degli Stati Uniti che ribadisce: l'Italia è un partner straordinario.

Sherman parla del conflitto in Ucraina e dice: tutti noi dobbiamo fare di più per l'Ucraina. Putin non è riuscito a vincere sul campo di battaglia e ora cerca di far morire di freddo gli ucraini. Le condizioni per la pace devono essere stabilite dall'Ucraina. È semplice: se Putin ritirasse subito i militari dall'Ucraina potrebbe porre fine alla guerra.

L'intervista di Oliviero Bergamini