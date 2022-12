Rita Levi Montalcini, iI collaboratore: "Dietro alla sua ricerca c'era un sogno da realizzare"

Pietro Calissano è stato il collaboratore di Rita Levi Montalcini per oltre 40 anni. Oggi è co-fondatore della Fondazione Ebri- Rita Levi Montalcini, l’Istituto europeo di ricerca sul cervello, da lei stessa fondato. Calissano ricorda, in modo indelebile, il giorno del primo incontro con la scienziata e premio Nobel: “Mi portò nella sua piccola stanza di colture cellulari e iniziò a parlarmi delle sue ricerche che aveva condotto negli Stati Uniti d’America. Mentre le parlava io notai che alle sue spalle c’era una piccola frase di Albert Einstein: Immagination is more importan than knowledge, ovvero l’immaginazionè è più importante della conoscenza. Inizialmente pensai che fosse una frase ad effetto, attaccata lì quasi per caso. In realtà ho poi potuto constatare poi nella mia lunga e privilegiata frequentazione che questo era il suo modo di procedere. Lei era una visionaria, nel senso di una persona che ha un sogno, un’intuizione e poi lo realizza. Del resto se non si è visionari non si rompe un paradigma, non si fa una scoperta nuova, per farla è necessario un sogno, un qualcosa che prescinde da quella che è la realtà conosciuta in quel momento”.