Kate Middleton: "Il Natale è molto diverso senza la Regina Elisabetta"

Kate Middleton onora la dedizione al servizio della regina Elisabetta II mantenendo vive alcune delle sue tradizioni natalizie preferite.

In un nuovo video pubblicato sull'account Instagram del Principe e della Principessa del Galles, Kate ha ricordato che il periodo natalizio è particolarmente speciale per la recente scomparsa della Regina. Un modo in cui la stanno onorando è dedicandole il concerto di Natale Royal Carols: Together At Christmas, che si tiene ogni anno all'Abbazia di Westminster. "Quest'anno abbiamo invitato al servizio centinaia di persone stimolanti", ha detto la Middleton. "Coloro che mettono in mostra il potere della connessione e dei valori della comunità, permettendoci di continuare la tradizione di Sua Maestà di riconoscere e ringraziare coloro che sono andati ben oltre per sostenere gli altri".

L'eredità che la regina si lascia alle spalle, ha detto la principessa del Galles, è quella che ha ispirato "molti". "Sua Maestà ci lascia un'eredità incredibile", ha continuato. “Ha profondamente ispirato molti di noi”. "Il servizio di quest'anno è dedicato a Sua Maestà la Regina Elisabetta II e a tutti coloro che purtroppo non sono più con noi", si legge nella didascalia del video. E mentre il Natale sarà sicuramente diverso per la famiglia reale alla luce della morte della regina, la consorte del principe William ha esortato gli spettatori a continuare a creare ricordi e utilizzare questo tempo per celebrare la stagione con amici e familiari".

Il servizio di canto natalizio, che si è tenuto il 12 dicembre. 15, includeva diversi tributi alla regina, tra cui gli ornamenti dell'orso Paddington negli alberi di Natale e il principe William che faceva una lettura che citava il discorso di Natale del 2012 di sua nonna. La Principessa del Galles ha anche piantato un ciliegio selvatico a Dean's Yard presso l'Abbazia di Westminster in memoria della regina prima del concerto. Oltre ai canti natalizi, lo speciale prevedeva esibizioni del cantante Craig David, Alexis French e un duetto speciale di Alfie Boe e Melanie C.