La bufera di neve "cancella" il paesaggio, alberi e colline sommerse dalla tempesta polare

I meteorologi parlano di un evento climatico che "si verifica una volta in una generazione": più di 90 milioni di americani in 37 Stati sono sotto l'allerta meteo e circa l'80% degli Stati Uniti, potrebbe sperimentare temperature ben sotto lo zero, anche nel sud.

Più di 300 chilometri dell'Interstate 90 - l'autostrada che passa nel nord degli Stati Uniti - chiusi per vento forte e bufere di neve, cancellati o ritardati 10.000 voli sia interni che internazionali in arrivo o in partenza dagli Stati Uniti.