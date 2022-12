La bufera di neve trasforma Fort Erie in una "città del ghiaccio" - il video dal drone

La tempesta invernale che ha colpito gran parte degli Stati Uniti e il Canada nel fine settimana di Natale portando forti venti, pioggia e neve , blackout e cancellazione di voli, ha trasformato la cittadina di Fort Erie, sul fiume Niagara in Ontario al confine con gli Stati Uniti, in una fiabesca “città del ghiaccio”, come mostra questo video girato con un drone.

Dalle sponde del lago Erie nei giorni scorsi sono arrivate anche le immagini suggestive del molo di Port Stanley con le sculture di ghiaccio scolpite dal vento gelido .