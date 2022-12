La campionessa di scacchi iraniana gareggia senza velo ai mondiali - Video

La campionessa di scacchi iraniana Sara Khadim al-Sharia ha preso parte ai Campionati Mondiali Rapid e Blitz di Almaty in Kazakistan senza indossare il velo. Con lei anche un'altra giocatrice iraniana col capo scoperto, Atousa Pourkashiyan, che ha gareggiato per la squadra statunitense.

Le due giocatrici si sono aggiunte alla schiera di atleti e personaggi del mondo dello spettacolo che in questi mesi hanno manifestato la propria solidarietà al popolo iraniano che si sta ribellando agli ayatollah mostrandosi in pubblico senza velo o riproducendo il gesto del taglio di una ciocca di capelli .

A scatenare le proteste contro il regime teocratico è stata la morte della ventiduenne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia religiosa a Teheran il 13 settembre con l'accusa di non indossare correttamente il velo. Condotta all'interno di una stazione di polizia ne uscirà in coma per le percosse subite per poi morire il 16 settembre. La sua uccisione ha innescato un'ondata di proteste guidata dalle donne al grido "Donna, vita, libertà" in tutta la Repubblica Islamica.

Anche personaggi pubblici che hanno espresso solidarietà al movimento, tra cui Taraneh Alidoosti, una delle attrici più famose del Paese, sono stati coinvolti negli arresti. Il principale sindacato iraniano dei lavoratori dell'industria cinematografica, la House of Cinema, ha riferito martedì che 13 attori erano ancora in carcere per le proteste.

Secondo i gruppi per i diritti umani in Iran, almeno 506 persone sono state uccise e 18.000 arrestate durante la repressione del governo.

Partito Radicale: L'Italia offra asilo politico a Sara Khadim

“Ringraziamo il ministro degli Esteri Tajani per aver convocato l'ambasciatore iraniano in Italia”, e lo esortiamo “ad offrire asilo politico alla giocatrice della nazionale di scacchi iraniana Sara Khadim al-Sharia, che per aver partecipato a una competizione col capo scoperto rischia pesanti sanzioni e fino alla pena di morte” si legge in una nota di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale.

Tajani convoca l'ambasciatore iraniano: Teheran sospenda la repressione violenta delle manifestazioni