La Chiesa ortodossa benedice le bandiere delle navi russe che combattono contro l'Ucraina

Sacerdoti ortodossi russi in Crimea hanno celebrato una cerimonia per consacrare il vessillo della Marina russa, la bandiera di Sant'Andrea, per le navi della flotta del Mar Nero schierata in quella che Mosca continua a chiamare la sua "operazione militare speciale" contro l'Ucraina.

La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di San Vladimir a Sebastopoli. Tra le navi che hanno ricevuto la benedizione delle bandiere c'erano le fregate Admiral Essen e Admiral Makarov. Entrambe le navi sono state utilizzate per lanciare missili da crociera Kalibr su obiettivi ucraini.

"Ogni minaccia che porta alla morte e alla sofferenza delle persone ha origine da una tentazione diabolica", ha detto l'arciprete Stephan Slomchinsky, che ha officiato la cerimonia, aggiungendo che è difficile definire "con chi stiamo combattendo oggi".

"In ogni tempo” ha dichiarato il sacerdote all’agenzia di stampa Reuters, “la coorte che si è rivolta a Dio ha ricevuto il suo aiuto. Speriamo che la nostra coorte, che ha piegato la testa e si è rivolta a Dio con una preghiera e la richiesta di darle forza in questo momento difficile, non vacilli mai, che la nostra verità trovi la sua strada in ogni cuore umano".

La bandiera di Sant'Andrea è stata introdotta come insegna della Marina russa dallo zar Pietro il Grande (1682-1725).

La Cattedrale di San Vladimir a Sebastopoli è stata il luogo di sepoltura degli ammiragli russi, comandanti della flotta del Mar Nero e dei difensori della città durante la guerra di Crimea a metà del XIX secolo.

A otto mesi fa, il 14 aprile risale l’affondamento della nave ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, l'incrociatore Moskva. All'epoca, il ministero della Difesa russo aveva dichiarato che l'imbarcazione era andata perduta in mare dopo un grave incendio a bordo nel mare in tempesta. L'Ucraina, tuttavia, ha dichiarato che l'incendio sulla nave era stato causato da un attacco missilistico.

L'aggressione russa all'Ucraina è iniziata il 24 febbraio scorso.