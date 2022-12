La donna in vestaglia con la maschera antigas di Banksy era a Bucha: l’Ucraina mostra il recupero

Il furto del murale dell’artista britannico Banksy, o tentato furto, visto che tutto si è consumato in poche ore, si è concluso con un arresto. La notizia di qualche giorno fa, è ora accompagnata da un video che mostra il recupero dell'opera da parte della polizia. Nelle immagini si vede un pezzo di intonaco cellofanato - presumibilmente è la donna in vestaglia con una maschera antigas e l'estintore, staccato da un gruppo di persone da un edificio colpito dai bombardamenti russi a Gostomel - spuntare dal portabagagli di un'auto della polizia. Le autorità avevano già fatto sapere di aver identificato i responsabili mentre il governatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba, nel rassicurare del ritrovamento aveva rilasciato dichiarazioni dal sapore di ammonimento: “Queste immagini sono simboli della nostra lotta contro il nemico. Sono storie sul sostegno e la solidarietà dell’intero mondo civilizzato all’Ucraina. Faremo di tutto per preservare queste opere di street art come simbolo della nostra vittoria”.