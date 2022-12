La finale si gioca durante il volo: la festa dei tifosi argentini si scatena in cabina

"Cari ospiti, è un piacere annunciare che potrete seguire in diretta a bordo le emozioni della finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia attraverso il nostro sistema di intrattenimento in volo" dice il pilota ai passeggeri di un volo Turkish Airlines in partenza da Istanbul e diretto a Buenos Aires proprio all'ora della partita decisiva di Qatar 2022.

E alla fine della serie di calci di rigore che hanno regalato all'albiceleste il suo terzo titolo mondiale al termine di una finale memorabile, i tifosi argentini a bordo sono saltati dai loro sedili per festeggiare con balli e canti scatenati.