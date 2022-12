La fuga dei turisti da Petra inondata da fiumi di fango - Video

Un'improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta ieri sulla Giordania causando gravi inondazioni. Una delle zone colpite è stata Petra, il millenario sito archeologico situato a circa 250 chilometri a sud della capitale Amman, patrimonio dell’umanità Unesco.

Fiumi di acqua e fango si sono riversati nei canaloni trasformando gli stretti passaggi scavati nella roccia in torrenti in piena che hanno costretto alla fuga i turisti presenti. Comitive di escursionisti sono state tratte in salvo dai servizi di emergenza.

In passato in Giordania si sono verificati incidenti mortali dovuti a inondazioni improvvise . Nel 2018 morirono più di 20 persone e nel 1963 23 turisti francesi furono travolti da un'alluvione improvvisa mentre si trovavano a Petra.

Altre inondazioni sono state segnalate nella zona di Amman, sulla sponda del Mar Morto e nei pressi della costa del Mar Rosso.